Antonio Bovo sul cammino di San Francesco: 300 chilometri verso Roma FOTO

Venerdì 30 maggio Antonio Bovo, ex presidente del Cai di Macugnaga, in compagnia di Maurizio Guaglio, ha raggiunto Assisi, dove il giorno dopo ha iniziato il cammino di San Francesco che in 13 giorni e dopo 300 chilometri lo porterà alla Città Eterna.

La prima tappa, Assisi-Spello, è lunga 20 chilometri e ha un dislivello positivo di 850 metri. “Il caldo torrido complica il cammino”, commenta Bovo. Il secondo tratto, Spello- Trevi, passando da Foligno è stata una tappa impegnativa a causa del gran caldo che ha toccato temperature di 35 gradi, “molto bella anche questa da Spoleto a Ceselli. Una delle più impegnative, ma siamo rimasti sempre immersi nelle affascinanti montagne umbre”, afferma Antonio Bovo.