Contributi allo studio per due giovani studentesse di medicina del Vco

Il giorno 7 dicembre 2024, presso la sede di Verbania Pallanza della Fondazione per la Cardiologia e scienze multidisciplinari “Vittorio e Livia Tonolli, sono stati assegnati i due contributi allo studio messi a disposizione dalla Fondazione per due studentesse e studenti del Vco, che avessero superato il test di ammissione alla facoltà di Medicina ed avessero partecipato al concorso di assegnazione di contributi attraverso la preparazione di un elaborato sul tema.

Le assegnatarie dei due contributi per l’anno 2024 sono state Sara Fondacaro e Matilde Bertelli, che hanno presentato due elaborati su: “Metodo scientifico e relazionalità con i pazienti” e “la Medicina nell’era dell’intelligenza artificiale”. La commissione valutatrice era composta dal Prof. Sinagra, Direttore del Dipartimento di Cardiologia dell’università di Trieste, dal dott. Massimo Riggio – Presidente ed il dott. Rotolo. Consigliere della Fondazione.

“Siamo molto felici di assegnare anche quest’anno due contributi allo studio della medicina a due studentesse particolarmente meritevoli e che sicuramente contribuiranno con il loro spirito e determinazione a far parte della classe medica del futuro”, ha commentato il Presidente della Fondazione Massimo Riggio.

La Fondazione Livia e Vittorio Tonolli, ente morale senza fini di lucro, è stata fondata nel 1983 con decreto del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, su volontà della Professoressa Livia Tonolli, scienziata e benefattrice, con l’obbiettivo di sostenere gli studi dei giovani, sostenere la ricerca e la diffusione della cultura scientifica in campo medico e non solo. Essa ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nel corso degli anni la Fondazione Tonolli ha avuto stretta collaborazione con i dipartimenti medici e di ricerca delle principali Università italiane ed estere; tra queste l’Università di Padova, Bologna, Trieste, Roma, Napoli, Torino, Cambridge. Per oltre trent’anni è stato Presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione e motore di numerosissime iniziative scientifiche, il Prof. Dott. Giuseppe Riggio, libero docente dell’Università di Milano e già primario di Cardiologia all’ospedale di Verbania.

Nel corso degli anni i membri attivi della Fondazione hanno organizzato 23 corsi di formazione medica, 9 seminari, 31 conferenze, 3 simposi, frequentati da oltre 430 partecipanti. Inoltre ha organizzato 6 corsi di preparazione dei giovani studenti al superamento del test di accesso alla facoltà di Medicina e donato oltre 20 assegni di ricerca e contributi allo studio per sostenere i giovani studenti e ricercatori.