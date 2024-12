Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

128585 Azienda di Trontano cerca impiegato/a contabile per sostituzione con possibilità di inserimento stabile in organico. Preferibile esperienza pregressa. Orari da concordare.

128393 Si ricerca assistente familiare a ore per anziana autosufficiente a Verbania. Si richiede disponibilità tre giorni a settimana per passeggiate e accompagnamento commissioni dalle 15 alle 17. Richiesta patente e auto.

128340 Azienda che gestisce diverse attività tra Stresa e le Isole cerca due giardinieri per manutenzione giardini di Isola Bella e Madre. Si ricerca una figura già qualificata ed una junior da affiancargli. Richiesta esperienza per la posizione di giardiniere esperto.

128246 Famiglia residente a Omegna (fraz. Verta) cerca un assistente familiare per 36 ore settimanali da lunedì a sabato. Attività di supporto nelle attività quotidiane per una signora anziana di 79 anni. Richiesta esperienza ed attitudine alla mansione, preferibile possesso patente per distanza dalle fermate dei mezzi pubblici.

128271 Azienda specializzata nella posa di ceramiche e piastrelle cerca un manovale edile per carico scarico, preparazione e movimentazione di materiali e attrezzature. Si richiede predisposizione a lavori di fatica, autonomia nel raggiungimento del luogo di lavoro. Si offre un contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato. Per i profili più junior senza esperienza, si valutano forme quali tirocinio e/o apprendistato. Orario 40h settimanali: 7.30-12.00/ 13.00-17.00

128162 Azienda di consulenza in ambito di sicurezza sul lavoro e igiene cerca una figura da inserire in organico nella posizione di impiegato tecnico, al fine di eseguire sopralluoghi e consulenza presso i clienti in merito a sicurezza sul lavoro, igiene alimentare e redazione dei relativi documenti. Richiesta laurea inerente, conoscenza delle normative, possesso patente per spostamento sui vari cantieri. Contratto a t. det. oppure apprendistato a seconda del profilo.