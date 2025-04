Al via i contributi per le razze bovine autoctone e il comparto carne

Sostenere gli allevamenti di razze bovine autoctone ed il comparto del bovino da carne, a causa di un aumento generalizzato dei costi di produzione per gli allevatori, la diminuzione delle superfici disponibili e l’abbandono dei terreni agricoli nelle aree marginali e svantaggiate. Questi gli obiettivi alla base dell’apertura delle domande di aiuto relative al Contributo una tantum per razze bovine autoctone e ai Sostegni per il comparto del bovino da carne.

“Grazie al lavoro di Coldiretti, sarà possibile presentare la domanda a partire dal 15 maggio e fino al 9 giugno- spiega il presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi – Un sostegno importante per il nostro comparto zootecnico che rappresenta un grande patrimonio da tutelare, dal punto di vista della biodiversità e dell’ambiente, con la razza Piemontese che è tra le razze storiche più famose ed ha una fondamentale valenza economica sul territorio”.

“Un intervento che ora ha bisogno della corretta comunicazione per essere diffuso per cui i nostri uffici, dislocati in modo capillare sul territorio, sono a disposizione per tutte le informazioni a riguardo – evidenzia il direttore Luciano Salvadori - Ribadiamo la necessità di attenzionare in modo particolare questo comparto con azioni mirate e progettualità economiche”.