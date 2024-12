Consiglio regionale, via libera dell'aula a dieci ordini del giorno

“Polizia penitenziaria: vicinanza a servitori dello Sato e sostegno ad azione Governo” e “Impegno per garantire l’efficacia del Progetto di riorganizzazione dei Servizi Sanitari Penitenziari e della Rete Sasp”, sono i due ordini del giorno approvati, che si collegano al Consiglio aperto sulle condizioni di lavoro della Polizia penitenziaria, del 12 novembre. I primi firmatari sono rispettivamente Roberto Ravello (Fdi) e Giulia Marro (Avs).

Sulla collaborazione sanitaria transfrontaliera con la Francia, voto unanime per l’Odg 78 “Rafforzamento della Cooperazione Sanitaria Transfrontaliera ed Erogazione dei Fondi Stanziati per il Progetto ProSatif - Go”, prima firmataria Alessandra Binzoni (Fdi), nonché per l’ 87 “Ospedale di Briançon: favorire l’accesso a cure e servizi per i residenti della Valle di Susa mediante lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in ambito sanitario”, primo firmatario Silvio Magliano (Lista Cirio).

Presentata da Mauro Fava (Fi), voto unanime per la mozione 46 “Bandi per l'accesso a contributi regionali da destinare ai Consorzi Irrigui” mentre, in materia di Terzo settore, l’Odg 76 “Riconsiderare il regime di esenzione Iva per il Terzo settore, un inutile aggravio procedurale per migliaia di associazioni”, prima firmataria Alice Ravinale (Avs) e l’88 “Iva per gli Enti del Terzo Settore: impedire l’aggravio di costi e di adempimenti per chi contribuisce alla tenuta sociale e allo sviluppo del Paese” (voto unanime) di Silvio Magliano (Lista Cirio).

In materia di assetto idrogeologico Marco Protopapa ha presentato il 36 “L'impegno della Regione Piemonte per la pulizia degli alvei”, approvato all’unanimità.

Sulle politiche sanitarie due atti d’indirizzo con voto unanime: l’Odg 18 “Ripristinare la gratuità del farmaco salvavita per pazienti diabetici in età pediatrica (0 - 17 anni) Baqsimi - glucagone spray nasale”, primo firmatario Silvio Magliano (Lista Cirio) e la Mozione 31 “Inserimento della Atrofia Muscolare Spinale (Sma) nello screening neonatale obbligatorio in Piemonte”, prima firmataria Vittoria Nallo (Sue).