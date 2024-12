Le 4 città italiane da visitare per i mercatini di Natale

I mercatini di Natale sono una delle tradizioni più amate in Italia, dove città e borghi si trasformano in luoghi magici pieni di luci, profumi di dolci e decorazioni artigianali.

Ecco quattro mete imperdibili per immergersi nell’atmosfera natalizia, con attenzione anche all’accessibilità per tutti, incluse le persone che necessitano di veicoli accessibili con sedia a rotelle .

Bolzano – Il fascino del Natale in stile tirolese

Il mercatino di Natale di Bolzano, nel cuore dell’Alto Adige, è uno dei più famosi e antichi d'Italia. La storica Piazza Walther ospita bancarelle che offrono decorazioni in legno, candele profumate e specialità altoatesine come strudel e vin brulé. Le luci natalizie illuminano le strade del centro storico, creando un’atmosfera fiabesca.

Il mercatino di Natale di Bolzano è stato inaugurato il 28 novembre, e rimarrà aperto fino al 6 di gennaio 2025 .

Trento – Tradizione e cultura nel cuore del Trentino

Il mercatino di Natale di Trento, conosciuto come “Città del Natale”, è uno spettacolo per gli occhi. Allestito tra Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, offre una vasta gamma di prodotti artigianali e prelibatezze locali come canederli, polenta e il famoso Parampampoli, una bevanda calda tipica.

Le strade sono ampie e ben mantenute, ideali per chi utilizza una sedia a rotelle. Molti degli stand sono accessibili e la città dispone di servizi di trasporto pubblico con mezzi adattati. Questo garantisce a tutti la possibilità di vivere pienamente la magia dei mercatini e di visitare anche il suggestivo Castello del Buonconsiglio. Aperto il 22 novembre, anche il mercativo di Natale di Trento rimmarà attivo fino al 6 gennaio 2025 .

Verona – Un Natale tra luci e romanticismo

Verona, la città di Romeo e Giulietta, si veste a festa durante il periodo natalizio. Il tradizionale mercatino di Natale si svolge quest’anno in Via Pallone, e non più in Piazza dei Signori. Trasformata in un angolo di Norimberga grazie alle caratteristiche casette in legno che vendono prodotti artigianali tedeschi e italiani, via Pallone ospita fino al 26 dicembre un’atmosfera magica, fiabale. Grazie al cambio di location, sono ora disponibili molti più parcheggi per coloro che vogliono conoscere la bellezza di questo mercatino.

Torino – Eleganza e tradizione natalizia

Torino, con la sua architettura elegante e le sue piazze storiche, è una destinazione perfetta per i mercatini di Natale. Ogni anno, la città ospita mercatini in varie location . Qui si possono trovare decorazioni natalizie, giocattoli artigianali e prelibatezze piemontesi come gianduiotti e bicerin.

Torino è una città attenta all’inclusione, con numerosi percorsi accessibili e mezzi pubblici adattati.