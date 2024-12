Capiamo il funzionamento delle slot a jackpot progressivo

Come funzionano i Jackpot progressivi e consigli per ottenere grandi vincite

Vuoi ottenere grandi vincite nei casinò online? Puoi iniziare con i Verde casino bonus che ti permettono di ottenere dei bonus vantaggiosi su tanti giochi e anche alla tua registrazione. Sfruttare al meglio i bonus che hai a disposizione è senza dubbio uno dei primi passi da seguire per iniziare a vincere! Un altro metodo che puoi utilizzare è quello di giocare alle slot con jackpot progressivi. Ovviamente non stiamo dicendo che le vincite sono garantite, ma conoscere il funzionamento di queste slot può aiutarti a massimizzare le tue possibilità. Vediamo allora insieme di che cosa stiamo parlando.

Cosa sono le slot a jackpot progressivo

Le slot machine classiche hanno un jackpot dal valore fisso: il fortunato vincitore si accaparra l’intera somma del jackpot. Le slot a jackpot progressivo invece hanno un premio che aumenta di valore ogni volta che un giocatore gioca alla slot senza vincere il premio. Ciò significa che se sei il fortunato vincitore del jackpot dopo che tanti giocatori hanno giocato senza vincere, il premio che riceverai sarà davvero sostanzioso. Esistono diverse tipologie di jackpot progressivo, che riassumiamo in questa tabella:

Jackpot locali il premio è calcolato su una singola slot in uno specifico casinò Jackpot di rete il premio è calcolato su una rete di slot collegate tra loro, che non sono necessariamente tutte dello stesso tipo, ad esempio possono essere sia fisiche che virtuali Jjackpot standalone il premio fa riferimento soltanto ad una singola slot e a una singola sessione di gioco

Strategie per giocare a questo tipo di slot

Ecco alcune strategie che potresti adottare e che ti possono aiutare ad ottenere il jackpot:

capisci i requisiti di puntata: puoi anche andare a leggere le regole della slot. Spesso per avere possibilità di vincere il premio devi rispettare dei requisiti di puntata. In molte slot puoi vincere solo se punti la puntata massima;

trova il momento giusto: se puoi segui l’andamento del jackpot progressivo per il gioco che ti interessa. In molti casi il premio viene assegnato solo dopo il superamento di una certa soglia. Aspetta che il premio cresca prima di inziare a giocare, in questo modo vincerai anche di più.

Vantaggi e svantaggi

Analizziamo insieme quali sono i pro e i contro delle slot a jackpot progressivo. Senza dubbio la scelta se giocare o no spetta a te e solo tu puoi sapere quali sono i tuoi gusti. Noi però cerchiamo di analizzare i vantaggi e gli svantaggi delle slot in modo da dare un’idea generale a tutti i giocatori interessati.

Un grande vantaggio che sicuramente attira tante persone è quello del potenziale di vincita molto elevato. In effetti i premi di queste slot sono tra i più alti in assoluto nel gioco d’azzardo e il fortunato vincitore arriva a vincere delle somme spropositate in confronto alla puntata richiesta dal gioco. La possibilità di vincere una somma così elevata è molto attraente per i giocatori d’azzardo.

Una conseguenza della vincita elevata è che la probabilità di vincita è molto bassa. Senza dubbio se sei il fortunato vincitore puoi anche diventare milionario ma solo una persona avrà questa fortuna, mentre tutti gli altri perderanno. In termini tecnici si parla di volatilità: a premi molto alti sono associate vincite molto infrequenti, mentre a somme basse si associano vincite più frequenti.

Infine un valore importantissimo che bisogna tenere in mente è il valore RTP (return to player). Questa è la percentuale di denaro restituita al giocatore nel lungo termine, rispetto al totale delle sue puntate. Ogni gioco di casinò ha un valore RTP e di solito si tende a consigliare giochi con valori RTP alti. Le slot a jackpot progressivo però hanno degli RTP più bassi rispetto a molti altri giochi, perchè una percentuale delle puntate finisce nel montepremi e non viene restituita quindi ad ogni singolo giocatore che ha fatto una puntata.

Panoramica sulle slot a jackpot progressivo

Abbiamo visto alcune delle principali caratteristiche di questi giochi di slot e abbiamo anche fornito alcuni suggerimenti utili per massimizzare le probabilità di vincita. è importante ricordare però che tutte queste strategie non possono garantire nulla, in quanto le slot sono giochi di fortuna e la fortuna dipende solo dal caso. Adottando qualche accorgimento in più si possono massimizzare le proprie possibilità o almeno minimizzare le perdite ma la vincita non è mai assicurata. Le slot a jackpot progressivo sono una possibilità di gioco molto interessante per i giocatori propensi al rischio e che amano il brivido e le forti emozioni. Questi giocatori però sono anche consapevoli del fatto che vincere il jackpot è quasi impossibile. Non perché il gioco sia truccato o perché ci siano dei trucchi ma semplicemente perchè le probabilità di vincita sono davvero molto basse.