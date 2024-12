Internet non funziona? Ecco cosa fare prima di chiamare l’operatore

Quando la connessione a Internet smette improvvisamente di funzionare, la prima reazione è quasi sempre quella di contattare il proprio operatore per segnalare il problema. In molti casi, tuttavia, il guasto potrebbe essere risolto con semplici verifiche che non richiedono l’intervento di un tecnico. Prima di passare molto tempo al telefono, quindi, è bene provare alcuni passaggi per identificare e risolvere il problema in modo autonomo.

Uno degli strumenti più utili in questi casi è lo speed test , che consente di verificare la velocità della connessione e di capire se si tratta di un rallentamento momentaneo o di un’interruzione più seria. Effettuare uno speed test internet può fornire informazioni preziose sulle prestazioni della rete e aiutare a individuare eventuali criticità. Ma cos’altro si può fare? Vediamolo insieme.

Primo passo: controllare il router e la rete locale

In genere il primo controllo da eseguire è sul router. Occorre assicurarsi che sia acceso e che tutte le spie luminose siano nella norma. Per escludere le cause correlate a momentanee degradazioni di rete, si può provare a spegnere e riaccendere il dispositivo: questa operazione semplice, nota come “power cycling,” spesso risolve i problemi tecnici più comuni correlati alla rete.

In caso non funzioni, si può passare a controllare tutti i dispositivi connessi stessa rete: nel caso in cui ci fossero problemi, si tratta di un indizio importantissimo. Se la connessione non va su un unico dispositivo, invece, il problema potrebbe essere legato a quest’ultimo e non alla rete. A questo punto è bene effettuare un wi-fi speed test con un altro dispositivo; questo potrà confermare se la velocità della connessione è regolare o se ci sono anomalie.

Anche la posizione del router può causare problemi: in caso di ostacoli fisici come muri spessi o interferenze elettromagnetiche, la qualità del segnale può peggiorare. Se con lo speed test wifi emergono basse prestazioni, si può provare a spostare il router in una posizione più centrale e verificare cosa succede.

Secondo passo: verificare la connessione internet

Una volta esclusi problemi legati al router o alla rete locale, bisogna verificare se la connessione a internet è attiva. Per farlo, occorre collegare un dispositivo al router tramite cavo Ethernet, in modo da escludere eventuali problemi legati al Wi-Fi. A questo punto, è possibile eseguite un internet speed test per valutare le prestazioni della rete cablata.

Se il test segnala una connessione lenta o instabile, il problema potrebbe essere legato all’operatore o a una congestione della rete locale. In questo caso, può essere utile ripetere il test in diversi momenti della giornata per capire se si tratta di un problema temporaneo o persistente.

È bene ricordare di verificare anche eventuali aggiornamenti al firmware del router, che potrebbero risolvere bug o migliorare le prestazioni della rete. Molti router moderni offrono la possibilità di effettuare aggiornamenti direttamente dal loro pannello di controllo.

Terzo passo: approfondire il problema prima di contattare l’operatore

Se tutte le verifiche precedenti non hanno risolto il problema, è il momento di raccogliere informazioni utili da fornire al servizio clienti dell’operatore.

Si può ripetete lo speed test internet per ottenere dati precisi sulla velocità di download e upload, così come sulla latenza della rete. È importante poi annotare tutti i possibili “comportamenti” del router e di cosa accade con la connessione su diversi dispositivi.

Nel caso in cui la connessione funzioni ma risulti lenta, bisogna controllare se altri dispositivi stanno utilizzando una grande quantità di banda. Il download di file pesanti o lo streaming ad alta definizione su più dispositivi, possono ridurre la velocità percepita.

Raccolti questi dati, sarà possibile fornire preziose informazioni al proprio fornitore, in modo che il problema venga risolto facilmente e velocemente.