Il debutto del Giugno Insieme dedicato ai frontalieri e alla loro "Alba chiara"

Debutta venerdì 14 giugno il "Giugno insieme", il ritorno della festa tanto amata dai domesi, proposta dalla rinnovata Pro Loco di Domodossola e che si svolge nel parco dell'istituto Rosmini.

Ricco il programma, tra concerti dal vivo, eventi, iniziative nel centro storico e tante occasioni per stare insieme all'insegna della solidarietà e della lotta alla ricerca sul cancro infantile e all'assistenza alle famiglie dei bambini malati grazie al supporto dell'associazione per Matilde Non solo musica ed eventi, ma anche tanta buona cucina: "Le serate di Giugno insieme, da venerdi 14 a martedi 18 giugno - spiega la presidente Cecchetti - offrono anche la possibilità di gustare piatti e prodotti della nostra terra. Questo è possibile solo grazie alla generosa disponibilità degli Chef Franco Conti, Alessandro Del Duca, Rossano e Cristian Fornara e Alessandro Ghitti, coordinati da Diego Rondolini. Si potranno gustare piatti caldi, salumi e formaggi ossolani al tavolo, ma ci saranno anche "Sanguis", "bianc" al formaggio e "mecdom" di salamelle nei gazebo".

"Grazie a tutti gli sponsor che ci supportano - conclude Vanda Cecchetti - speriamo con questo Giugno Insieme di offrire alla città un'occasione in più per stare insieme". Venerdi 14 giugno la prima serata sarà dedicata ai protagonisti di una realtà importante per la città: il frontalierato. “Alba…chiara”, scherzando sui loro risvegli sempre troppo anticipati, è l’omaggio che verrà portato dalle Deviazioni Spappolate con le note di Vasco.