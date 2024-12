Pallavolo maschile, sconfitta casalinga per Pediacoop h24

Niente da fare per la Pediacoop H24 Domo che sabato scorso, nell’anticipo dell’undicesima giornata di campionato, ha perso il big match contro Reba Volley con il punteggio di 1 a 3.

Purtroppo quindi non finisce nel migliore dei modi il 2024 per i domesi che ora dovranno rendersi protagonisti di una rimonta molto difficile per centrare un posto nei play-off di maggio. Nello sport però si sa che queste cose sono sempre possibili e Domodossola ha dimostrato di essere squadra poco arrendevole.Peccato perché in realtà il match, così come quello di sette giorni prima ad Ovada, ha visto Domo lottare fino all’ultimo e giocare per lunghi tratti alla pari contro una squadra ben messa in campo ed esperta.

Anche questa volta, come sette giorni prima, alcune decisioni arbitrali hanno condizionato il match, rendendo molto nervosa la squadra di casa e compromettendo il terzo e decisivo parziale perso poi ai vantaggi 24 a 26.Nel primo set si parte con Boschi in regia, opposto Borgnis, schiacciatori De Grandis e Piroia, centrali Iaria e Sirocchi, libero Mancuso. La squadra di casa parte a rilento e fatica in ricezioni. L’efficienza in attacco non è altissima, mentre i torinesi sono precisi nella fase di cambio palla e chiudono senza troppi problemi 18 a 25. Il secondo set parte con la stessa inerzia e Domo sembra un po’ spaesato. Reba continua a condurre fino al + 5 (12 a 17).

In questo momento il match si innervosisce a causa di alcuni falli fischiati contro Domo e lasciati invece correre al Reba. Coach Nardin prova a cambiare qualcosa e inserisce De Vito per Piroia e Maiello S. in battuta. Domo ritrova il ritmo giusto grazie ad un buon lavoro a muro (ottimo Maiello A. con autore di 3 muri-punto quasi consecutivi e all'ottimo turno in battuta del fratello Samuele, classe 2008!) e aggancia incredibilmente gli avversari sul 24 pari; il set prosegue ai vantaggi ed è Pediacoop H24 questa volta ad avere la meglio vincendo 29 a 27. Ora il gioco è passato nelle mani dei domesi che ripartono molto bene anche nel terzo set.

Il vantaggio della squadra di casa aumenta fino al + 4 (17 a 13), ma ecco che la partita torna ad innervosirsi e, a farne le spese, sono gli ossolani. Un cartellino rosso (che, ricordiamo, nella pallavolo vale un punto) e una palla incredibilmente non fischiata al Reba su una trattenuta incredibile con palla poi finita nel campo domese, spostano gli equilibri; in più Domo ci mette anche qualche errore in attacco e il gioco è fatto: 24 a 26 per la squadra di Torino. Domo riparte in realtà bene anche nel quarto set e si porta sul 13 a 9. Un passaggio a vuoto però compromette il buon lavoro fatto fino a quel momento.

In un attimo si arriva al 14 a 19. A nulla vale la rimonta finale e il set finisce 22 a 25. E’ inutile nascondere l’amarezza per la sconfitta. Domodossola aveva tutte le carte in regola per vincere la partita e riaprire i giochi, ma purtroppo i domesi non stanno attraversando uno dei loro momenti migliori. Peccato perché sarebbe bastato veramente poco per portare a casa l’intera posta in palio.

Ora, durante le festività natalizie ci sarà la possibilità di recuperare qualche energia e prepararsi per la seconda parte del campionato. A Gennaio Pediacoop H24 sarà impegnata in due match sulla carta più facili e poi a febbraio avrà inizio il girone di ritorno.