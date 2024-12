Provincia, gli auguri del presidente Lana ai cittadini del Vco

A pochi giorni dal Santo Natale, sono per la quarta volta a formulare i miei più calorosi auguri a tutti cittadini e le famiglie del VCO, con l’auspicio che possano trascorrere i giorni di festa in un clima sereno e gioioso.

All’inizio del mio ultimo anno di mandato di presidente della Provincia, non posso che compiacermi per il miglioramento della 0situazione dell'Ente che ho l’onore di rappresentare e per le importanti opere ed interventi a favore del nostro territorio che sono state avviati, realizzati o conclusi nell'anno che sta per finire.

Alcune di queste opere riguardano edifici scolastici e ciò mi rende maggiormente orgoglioso: poter offrire a nostri studenti nuove aule, palestre, strutture riqualificate e rimodernate rappresenta un risultato degno di grande soddisfazione. Certo, non mancano nubi all'orizzonte e situazioni che, sia a livello locale che in una prospettiva più ampia, destano preoccupazione e ansie nel presente e per il futuro: non possiamo che confidare per una loro soluzione positiva per il bene del nostro territorio e del nostro Paese. A noi amministratori, però, non basta la speranza: dobbiamo adoperarci in prima persona per cercare di trovare soluzioni. Perciò auguro a me stesso ed ai miei colleghi di aver la determinazione e l'energia necessarie per affrontare nel nuovo anno le sfide che ci saranno poste.

Volgendo poi uno sguardo al mondo intorno a noi, coltiviamo, infine, la speranza che, veramente, il 2025 sia l'anno in cui i paesi possano trovare finalmente pace. Formulo i miei auguri a tutte le donne e agli uomini che compongono la nostra comunità e che si adoperano per migliorarla, ai nostri bambini e ragazzi che sono la più grande ricchezza e speranza per il futuro, ai nostri anziani che sono i custodi delle nostre radici e luce viva per le nuove generazioni.

E, come sempre, un pensiero ed un augurio speciale vanno a chi è meno fortunato, agli anziani ed a quelle persone che per alterne vicende saranno costrette a trascorrere queste festività in solitudine, in ristrettezze o col dolore nel cuore. Rinnovo a tutti l'invito a tendere la mano a coloro che sta meno bene di noi ad offrire il nostro conforto ed il nostro aiuto a chi ha più bisogno.

Confidiamo che il Natale, con il suo significato più vero, possa dare a tutti la gioia di vivere, la speranza nel guardare al futuro, il piacere e la serenità di incamminarsi verso il nuovo anno.

Buone feste!

Il presidente Alessandro Lana