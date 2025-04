Fondi per il sociale, Uniti per Villa: "I soldi non sono stati spesi"

“Care concittadine e cari concittadini, pur sapendo di abusare della vostra pazienza, ci corre l'obbligo di intervenire in merito alla comunicazione della giunta Toscani relativa alle spese assistenziali sostenute dal comune”. Esordisce così, in una nota, il gruppo di minoranza di Villadossola, Uniti per Villa, in seguito al comunicato diffuso nei giorni scorsi dall’amministrazione.

Prosegue la nota: “Innanzitutto, si rendono necessarie due premesse. La prima è riferita alla ripetuta conferma, da parte della giunta, della stima nei confronti del personale comunale, cui volentieri ci uniamo. Purtroppo, in modo goffo, la giunta accusa la minoranza di essere irrispettosa e di sminuire il lavoro del personale. Non ci si accorge che in questo modo si rischia di trascinare il personale in un ambito, quello del confronto politico, sottratto alle attribuzioni del dipendente pubblico. La nostra critica è, al contrario, rivolta alla mancanza di un progetto politico di intervento in grado di affrontare i problemi sociali di Villa. La seconda premessa – si legge ancora nel comunicato - è la sorpresa relativa alle argomentazioni in risposta a quanto esplicitato da parte del gruppo Uniti per Villa che invece di avvenire durante il consiglio comunale, sono riportate "a distanza” e con un comunicato stampa. A questo proposito la domanda sorge spontanea: a cosa serve il consiglio comunale?”.

“Ma veniamo agli argomenti – proseguono dalla minoranza -. Non occorre ribadire che le cifre del bilancio consuntivo non le hanno scritte i consiglieri di Uniti per Villa e le cifre sono incontrovertibili! Certo l'interpretazione delle medesime è tranquillamente mistificabile. È inutile che ci raccontiamo balle: che i soldi messi a disposizione a favore dell'assistenza siano diminuiti l'ha fatto e scritto la giunta Toscani (in termini oggettivi dal 2018 al 2024: 44.784,31 euro in meno, ma se si tiene conto dell'inflazione siamo a oltre 72.000 euro in meno!). Poi, però, si registra un avanzo di amministrazione di 690.000 euro, pari al 10% del bilancio complessivo: di fatto, i soldi non si sono spesi! Con queste risorse finanziarie, si sarebbero, per esempio, potute ridurre le tasse comunali, o i contributi per il trasporto scolastico, o della mensa scolastica o attivare interventi di prevenzione proprio verso quei settori dell'assistenza che preoccupano: il disagio minorile o l'integrazione della nuova cittadinanza”.

“Siamo consapevoli che una gestione oculata richieda l’accantonamento di parte delle risorse per affrontare “imprevisti” (sarebbe sufficiente il 2 o 3 % dell’avanzo di bilancio), ma questo non significa accumulare avanzi che non servono a nulla se non ad erogare “elemosine” alle varie organizzazioni perché se ne ricordino alle prossime elezioni. A meno che – concludono da Uniti per Villa - si accumulino risorse per consentire di espropriare l'area ex Ceretti, come previsto nel programma elettorale della giunta Toscani. Per tale intervento occorrono tanti soldi che possano consentire una congrua elargizione all'attuale proprietà. Staremo a vedere e ve ne daremo l'opportuna informazione”.