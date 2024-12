Uncem: "Positivo l'impegno del parlamento con gli enti locali"

"L'azione di queste ore in Commissione alla Camera dei Deputati per gli enti locali è importante. Per dare impatti positivi ai comuni, in particolare favorendo investimenti e mantenimento dei servizi pubblici. Ringrazio i Parlamentari che hanno confermato a Uncem il massimo impegno e già l'eliminazione della riduzione del turn over nei comuni è importante. Ora siamo certi del massimo impegno per evitare tagli, in una fase molto complessa per le finanze pubbliche, nelle quali la legge di bilancio 2025 eredita una complessa situazione finanziaria accumulata dopo il superbonus 110% e altre iniziative degli ultimi anni che richiedono massima attenzione". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.