Nuovo tavolo tecnico sul futuro della sanità nel Vco

Si terrà lunedì alle 17.30 al Forum, in Sala Pinocchio, un incontro del tavolo tecnico voluto dal sindaco di Omegna Daniele Berio sul futuro sanitario del Vco. “Durante questo appuntamento - spiega il primo cittadino - aperto anche ai rappresentati delle locali associazioni di volontariato e al pubblico, verranno illustrare le riflessioni e le considerazioni maturate all'interno dei lavori del tavolo tecnico che hanno l'obbiettivo di invitare l'assessore regionale alla sanità a voler riconsiderare l'impiego e le finalità degli investimenti previsti per il territorio del Verbano Cusio Ossola, in tema di riorganizzazione territoriale e ristrutturazione della rete ospedaliera, con la richiesta di cambiare visione e tornare al progetto dell'ospedale unico".