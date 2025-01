Nuovi open day per le scuole della Direzione Didattica 2° circolo di Domodossola

Proseguono gli open day che permettono agli alunni e alle loro famiglie di conoscere le scuole del territorio in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026. Nella prima metà di gennaio sono in programma nuove visite ai plessi della Direzione Didattica 2° circolo di Domodossola.

Sabato 11 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 porte aperte alla scuola primaria Kennedy di Domodossola, alla primaria e alla scuola dell’infanzia di Trontano. Martedì 14 gennaio dalle 14.00 alle 16.00 open day alla scuola dell’infanzia Collodi di Domodossola. Infine, mercoledì 15 gennaio dalle 10.00 alle 11.00 è il turno della scuola dell’infanzia Fernandez.