Bandi per le pmi e i liberi professionisti nel 2025: opportunità da non perdere

Il 2025 si apre con un ricco panorama di bandi dedicati a piccole e medie imprese (Pmi) e liberi professionisti. Tra gli strumenti previsti, spiccano incentivi per la digitalizzazione, la transizione ecologica e il supporto alle start-up innovative. L’Unione Europea continua a promuovere il Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr), mentre il governo italiano prepara fondi ad hoc per settori strategici, come il turismo e l’artigianato.

Le imprese sono invitate a monitorare costantemente i portali dedicati per non perdere scadenze cruciali. Tra i bandi più attesi, ci sono quelli che finanzieranno l'acquisto di nuove tecnologie, la formazione del personale e l'accesso a mercati esteri.