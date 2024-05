''Linea ferroviaria Verbania-Arona chiusa 3 mesi: una decisione deplorevole''

Non solo nel Verbano Cusio Ossola. Suscita infatti malcontento anche in Svizzera lo stop alla circolazione – per 3 mesi – sulla linea Domodossola-Milano.

Lo rimarca un servizio della Tv Svizzera Italiana riprendendo la notizia che dal 9 giugno, per almeno tre mesi, la linea ferroviaria internazionale del Sempione verrà interrotta per poter fare i lavori sulla tratta Arona-Verbania. Interruzione che significa far fare ai passeggeri un trasbordo in autobus, quasi un’ora di viaggio in più secondo le stime di Trenitalia.

Secondo la Tv Svizzera ‘’la Commissione dei trasporti della Camera bassa deciderà martedì se richiedere l’intervento, in seno alle autorità italiane, del Consiglio federale o quello dell’Ufficio federale dei trasporti’’.

La Svizzera sta valutando di chiedere l’attivazione di un collegamento alternativo che passi da Borgomanero e Novara. ‘’Questa linea esiste già, quindi potrebbe essere utilizzata”, ha spiegato il consigliere nazionale ticinese Bruno Storni (Partito socialista). Che parla di ‘’decisione deplorevole che avviene durante i tre mesi estivi, periodo di vacanza per molti. Questa rappresenta un’occasione persa per lasciare l’auto a casa e prendere il treno per l’Italia’’.

Secondo la Tv Svizzera le perplessità crescono perché ad agosto verrà chiusa anche la linea tra Briga e Domodossola.