CNA Piemonte: "Le stime di Unimpresa e Cgia confermano la gravità del momento"

Fine anno tempo di bilanci anche per il sistema delle micro e piccole imprese per valutare non solo l‘andamento dell’anno appena passato, ma sopratutto per definire e programmare il futuro. Le analisi in questo caso dei costi da sostenere sono impietose. Sul fronte dei carburanti l’aumento in questi ultimi 24 mesi è stato di oltre il 20% (con punte del 24,5 per il gasolio).

Mentre per luce e gas, secondo alcune stime, siamo nell’ordine di una spesa complessiva in aumento per le imprese pari a 13,7 miliardi con una punta di 1,2 miliardi per il solo sistema piemontese (anche in questo caso gli aumenti ipotizzati si avvicinano al 20% in più.

Le stime di Unimpresa e Cgia rafforzano i dati annunciati pochi giorni fa da CNA Piemonte e confermano la gravità del momento. “Avevamo già – commenta il Presidente di Cna Piemonte Giovanni Genovesio – lanciato un grido di allarme sui costi dell’energia. Con aumenti di siffatta specie la produttività del nostro sistema è assolutamente a rischio, occorre tutelare e garantire le imprese da questi incrementi di spesa. I contini cambi del panorama dei costi dell’energia rendono insostenibile qualsiasi programmazione degli investimenti da parte di imprenditori che vivono ormai da sei anni nella totale incertezza”

“Le emergenze legate a fabbisogno occupazionale, caro materie prime, inflazione, interruzione delle catene di approvvigionamenti, aumento dei tassi di interesse, l’aumento degli attacchi informatici, intelligenza artificiale e automazione stanno mettendo in ginocchio il sistema produttivo aggiunge il Presidente Cna Piemonte Giovanni Genovesio.”

Le associazioni artigiane – afferma il Segretario CNA Piemonte Delio Zanzottera stanno lavorando serratamente con gli assessorati regionali al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse per garantire la sopravvivenza delle imprese. Se si vuole veramente tutelare il nostro Made in – conferma Zanzottera – occorre che il Governo metta in campo una politica di controlli dei costi dell’energia tutto questo a favore di una competitività che altrimenti rischia seriamente di essere compromessa”.