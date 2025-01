Gas e stabilità energetica: il piano del governo

Il governo italiano, attraverso il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, sta definendo un piano strategico per fronteggiare eventuali picchi di domanda di gas durante l’inverno, mantenendo stabilità nei prezzi e garantendo l’approvvigionamento per le industrie energivore. La strategia si sviluppa su due fronti: azioni coordinate a livello europeo e misure operative sul piano nazionale.

A livello comunitario, l’obiettivo prioritario è accelerare l’adozione di strumenti come il tetto al prezzo del gas (price cap) e il disaccoppiamento dei prezzi dell’energia da fonti fossili rispetto a quelli derivanti da fonti rinnovabili. Tali misure, ritenute cruciali per ridurre l’impatto delle tensioni geopolitiche sui mercati energetici, sono al centro delle discussioni tra gli Stati membri dell’Unione Europea.

In ambito interno, il piano si concentra sull’ottimizzazione delle riserve. Gli stoccaggi italiani, attualmente al 78% della capacità, rappresentano una solida base, integrata dalle rotte di approvvigionamento diversificate che hanno ormai compensato la riduzione dei flussi dalla Russia. Un ruolo chiave sarà svolto dalla nave rigassificatrice Bw Singapore, operativa a Ravenna da aprile, che aumenterà ulteriormente la capacità di importazione di gas naturale liquefatto (GNL).

Tra le soluzioni già previste dal piano di emergenza gas aggiornato a ottobre 2023, figura anche la possibilità di attivare sessioni di interrompibilità volontaria per i consumatori industriali. Questa misura, che permette di ridurre temporaneamente i consumi nelle aziende, resta un’opzione di ultima istanza per garantire la stabilità del sistema energetico in situazioni eccezionali.

Nonostante l’assenza di segnali di crisi imminente, il ministro Pichetto Fratin insiste sull’importanza di mantenere alta la guardia. La capacità di diversificare le fonti di approvvigionamento ha già dimostrato la sua efficacia, ma ulteriori margini di miglioramento verranno sfruttati nei prossimi mesi. La strategia complessiva mira a proteggere famiglie e imprese da eventuali oscillazioni dei prezzi, consolidando al contempo la sicurezza energetica nazionale.