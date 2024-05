Approvato dal consiglio comunale il rendiconto di esercizio del 2023

È stato approvato lunedì sera dal consiglio comunale di Domodossola il rendiconto di esercizio del 2023 dal quale emerge un risultato di amministrazione di 8.288.000 euro.

La parte destinata agli investimenti è pari a 436.000 euro. La quota libera di avanzo di amministrazione è di 2.396.000 euro. Il rendiconto è passato con i voti della maggioranza; si sono astenuti Maria Elena Gandolfi della Lega, Angelo Tandurella di Fratelli d'Italia, Ettore Ventrella e Claudio Miceli del Pd.

Il consiglio ha inoltre approvato una corposa variazione di bilancio per il 2024 e 2025, che prevede l'applicazione dell'avanzo vincolato per 139.570 euro destinata a finanziare in parte il piano rifacimento asfalti 2024 che ha un importo complessivo di 1.200.000 euro. L'applicazione dell'avanzo vincolato per 196.000 euro.

Ecco alcuni degli impieghi: 30.000 euro andranno a integrazione delle rette della Rsa, 23.000 derivano da fondi regionali per sostentamento delle scuole dell'infanzia private, 19.000 per il finanziamento della mostra di Palazzo San Francesco e 100.000 euro per opere esterne dell'impianto Curotti. È prevista la destinazione di 226.000 euro per la copertura dei costi parziali per lo smaltimento rifiuti e 90.000 euro di maggiori entrate da fondi regionali per interventi idrogeologici a Monteossolano.

L'applicazione dell'avanzo destinato agli investimenti di 436.000 euro andrà a finanziare un'altra quota del piano asfalti comunali. Ancora 1 milione e700mila euro dell’avanzo libero vedono, tra l'altro, l'impiego per 624.000 euro a saldo del piano asfalti e 450.000 euro per la riqualificazione di Piazza Cortesia, 180.000 euro per la riqualificazione di via Trabucchi, 130.000 euro per la riqualificazione di largo Madonna della Neve, 90.000 euro per la messa in sicurezza del centro operativo comunale, 40.000 euro per l'implementazione del servizio di video sorveglianza e 20.000 euro per manutenzione del verde cittadino.

Anche questo punto, come il precedente, è stato approvato con i voti della maggioranza si sono astenuti Maria Elena Gandolfi, Angelo Tandurella, Ettore Ventrella e Claudio Miceli. I due punti sono stati illustrati dall'assessore al bilancio Gabriella Giacomello.