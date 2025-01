Ancora disagi per chi viaggia in treno: nel fine settimana modifiche alla circolazione sulla Domodossola-Milano

Nuovi disagi in vista per chi viaggia in treno sulla linea Domodossola – Milano. Trenord comunica, infatti, che dalle 22.30 di sabato 11 gennaio alle 5.25 di lunedì 13 gennaio, per lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di Rfi tra le stazioni di Arona e Sesto Calende, i treni circolano tra le stazioni di Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi e Sesto Calende e tra Arona e Domodossola. È previsto un servizio di autobus sostitutivi nella tratta Sesto Calende-Arona.

Inoltre, da Arona a Domodossola posticipano l’orario di 20 minuti e da Domodossola ad Arona anticipano l’orario di 20 minuti e modificano numerazione. Eccezione per il treno “R” 10245 che posticipa l’orario di 35 minuti da Sesto Calende a Milano Porta Garibaldi nel giorno 11 gennaio. In allegato la tabella dettagliata degli orari di treni e bus sostitutivi.