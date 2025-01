Cardezza celebra la patronale di Sant'Antonio Abate

Cardezza si prepara alla festa patronale di Sant'Antonio Abate il 17 gennaio. Il programma prevede il 16 gennaio alle 14.00 la partenza a piedi, lungo la mulattiera, delle donne in costume e dei fedeli, per il trasporto a spalle del pane a Cardezza. Il pellegrinaggio ha inizio dalla piazza della chiesa di Cuzzego.

Depositato il pane all'oratorio, nella piazza della chiesa a Cardezza alle 15.30 seguirà la benedizione del fuoco e degli animali e alle 16.00 la messa. Venerdì 17 gennaio alle 10.30 sarà celebrata la messa solenne; seguirà la distribuzione del pane benedetto fuori dalla chiesa e nell’oratorio. Alle 14.30 si svolgeranno i vespri solenni e la benedizione eucaristica.

L’usanza da parte della comunità di Cuzzego di portare a Cardezza il pane per essere benedetto e distribuito il 17 gennaio affonda le sue radici nelle vicende secolari del piccolo oratorio di Cuzzego. La festa di Cardezza coniuga all'aspetto religioso anche quello sociale e del ritrovo tra gli abitanti dei paesi vicini. Terminata la festa in molti decidono di fermarsi e pranzo o a cena nel circolo davanti alla chiesa il costo del pranzo è 25 euro. Per prenotazioni è possibile chiamare il 348 1332230.