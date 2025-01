A Omegna la presentazione ufficiale del neo direttore dell'Asl Francesco Cattel

I tempi di attesa per visite ed esami: sarà questo uno dei problemi che Francesco Cattel sarà chiamato a risolvere in seno all’Asl del Verbano Cusio Ossola, dove è stata da poco nominato direttore generale, in successione a Chiara Serpieri.

La sua presentazione ufficiale, con l'assessore alla sanità Federico Riboldi, è in programma domani a Omegna ma il neo direttore ha già visitato i due ospedali di Verbania e Domodossola, strutture la cui sorte è ancora nel limbo politico visto che la Regione procede verso il loro ammodernamento mentre invece gran parte del territorio punta sull’ospedale nuovo ed unico, con la ‘spaccatura’ territoriale del dove realizzarlo.

Dicevamo dei tempi di attesa perché basta scorrere i dati di dicembre - pubblicati sul sito dell'Asl - per vedere una serie di pallini rossi che indicano il mancato rispetto dei tempi nelle strutture sanitarie della nostra provincia.

Ci sono esempi negativi di esami i cui tempi minimi e medi di prenotazione superano addirittura i 400 giorni di attesa. Come nel caso di colonscopia con endoscopio flessibile e polipectomia endoscopica intestino crasso.

Oltre 200 giorni di attesa minima e media per Test cardiovascolari da sforzo o esofagogastroduodenoscopia. Si va da 39 giorni a 194 per una visita cardiologica, da 119 a 211 per quella fisiatrica. Tempi medi oltre i 170 giorni anche per molte ecografie e diverse Tac.

A dire il vero anche molti pallini verdi che indicano tempi che rientrano nella norma come le visite urologiche, quelle oncologiche, radiografie o elettrocardiogrammi, spirometria e esame audiometrico contenuti in attese di pochi giorni o al massimo di un paio di settimane.