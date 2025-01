All'Istituto Fobelli di Crodo laboratori agrari dedicati ai futuri iscritti

Sarà un'esperienza unica e coinvolgente che permetterà ai futuri studenti di immergersi totalmente in tre attività altamente formative: l'Istituto Fobelli di Crodo ha infatti organizzato, per giovedì 23 gennaio dalle 9.30 alle 12.30, i laboratori agrari cui potranno partecipare i ragazzi interessati ad iscriversi alla scuola.

Durante questa speciale giornata i futuri studenti avranno la possibilità di partecipare al laboratorio di caseificazione, per scoprire i segreti della produzione di formaggi di alta qualità, il laboratorio di birrificazione, per osservare da vicino il processo di realizzazione della birra artigianale, e il laboratorio di analisi chimiche per partecipare ad analisi pratiche per comprendere i controlli di qualità essenziali nel settore agroalimentare.

Ai laboratori sarà possibile accogliere un massimo di 15 iscritti per cui è fondamentale prenotare la partecipazione compilando il modulo Google: https://forms.gle/QiTeV4QwGqYyva4S8.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0324 61294 o scrivere a simona.giannattasio@innocenzoix.it.