Svelate le date dell'edizione 2025 del Raduno Internazionale degli Spazzacamini

Sono state confermate le date per l’edizione 2025 del Raduno Internazionale dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore: l’evento, tra i più attesi dell’anno, si terrà dal 5 all’8 settembre.

E così anche quest’anno, sul finire dell’estate, Santa Maria Maggiore e l’intera Valle Vigezzo ospiteranno centinaia di spazzacamini provenienti da ogni angolo del pianeta per celebrare il loro mestiere, che proprio qui, in questo angolo remoto d’Italia, ha le radici più autentiche.

Dal 5 all’8 settembre la valle ossolana sarà cornice per una serie di appuntamenti in grado di richiamare come sempre migliaia di turisti e viaggiatori desiderosi di entrare in contatto con un mondo antico e affascinante, quello del mestiere del fumista. Evento più atteso di ogni Raduno Internazionale dello Spazzacamino, organizzato come sempre dall’Associazione Nazionale Spazzacamini con la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Santa Maria Maggiore, è la grande parata che prenderà avvio alle 10.00 di domenica 7 settembre.