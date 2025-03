Santa Maria Maggiore, si lavora per la riqualificazione del cimitero

L’amministrazione comunale di Santa Maria Maggiore ha approvato il nuovo bilancio, che prevede la realizzazione di numerosi interventi tanto nel capoluogo vigezzino quanto nelle sue frazioni.

Per quanto riguarda il capoluogo, fa sapere il sindaco Claudio Cottini, è in programma un importante intervento nel cimitero, nel quale sono in corso i lavori di realizzazione di nuove cellette funerarie e, nel contempo, anche di rifacimento dei vialetti interni. L’intervento avrà un costo totale di poco più di 117mila euro ed è stato affidato dal comune alla ditta Tecnogreen snc di Barozzi Adriana & C. di Domodossola.

L’amministrazione ha previsto anche lavori di manutenzione ordinaria e di riparazione, in seguito al deterioramento della stagione invernale, della rete stradale del comune e la realizzazione di un nuovo marciapiede nei pressi dei giardini pubblici.