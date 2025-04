Lavori sulla SS 337 della Val Vigezzo: senso unico alternato in orario notturno

Anas ha programmato la manutenzione dei giunti di dilatazione sulla statale 337 della Val Vigezzo nel tratto compreso tra Paiesco, Comune di Trontano, e località Isella, nel Comune di Re. Per consentire l’esecuzione degli interventi, a partire dalla notte di oggi, lunedì 31 marzo, sarà in vigore il senso unico alternato. La limitazione sarà attiva nella sola fascia oraria notturna 20:00 – 6:00 fino a venerdì 18 aprile, esclusi i festivi. Le lavorazioni sono state programmate in orario notturno per contenere il più possibile eventuali disaggi al traffico locale.