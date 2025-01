Nel 2024 il Vco ha fatto segnare un aumento delle immatricolazioni

Alla fine, nonostante la nuova frenata delle vendite registrata a dicembre scorso, il Piemonte ha chiuso il 2024 con lo stesso numero di immatricolazioni dei 12 mesi precedenti. Da gennaio a dicembre, in tutta la regione Vco compreso, le vetture messe in strada sono state quasi 163mila (162.919). Hanno tenuto, così emerge, gli acquisti delle famiglie, sono crollati, invece, quelli fatti dalle aziende. Sono questi, in sintesi, i dati più recenti del ministero dei Trasporti, elaborati come di consueto da Anfia.

Entrando nello specifico e restando al Verbano Cusio Ossola, le immatricolazioni di dicembre 2024 sono state 278; 3.468 quelle in tutto l’anno, nel 2023 erano state 3.177. L’auto più venduta in Piemonte è stata la Fiat Panda (23.734), seguita dalla Jeep (7.890) e dalla Lancia Ypsilon (6.170). Nel Vco (dato 2024): 222 Fiat Panda vendute, 135 Dacia Sandero e 133 Peugeot 208. Tornando alla fotografia generale dell’anno appena concluso emerge, tra l’altro, che in Piemonte sono cresciute le ibride: erano 66.533 nel 2023, sono diventate 73.398 nel 2024.