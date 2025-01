Al Marconi Galletti workshop e conferenze dedicate al futuro e alla tecnologia

Quale sarà il futuro del settore tecnico, e come sarà il tecnico del futuro? Per dare risposta, interrogarsi e dibattere sul mondo della tecnologia e dell'industria, l'istituto Marconi Galletti in collaborazione con l'Unione Industriale del Vco ha organizzato una serie di workshop, rivolti prevalentemente agli studenti ma non solo, che si terranno venerdì 31 gennaio nel pomeriggio presso la nuova aula polivalente della sede centrale del Marconi Galletti Einaudi in via Oliva 15 a Domodossola.

Dalle 15 alle 16 sono in programma le visite guidate alla scuola e ai nuovi laboratori. Dalle 16 alle 17.30 si svolgeranno workshop e laboratori interattivi curati da studenti ed ex-studenti dell'Istituto. Si parlerà di meccanica, chimica, robotica e droni, internet, tedesco, marketing e costruzioni. Dalle 17.30 alle 18.30 si terrà una conferenza con la partecipazione di esponenti di spicco dell'Industria e delle imprese del territorio. Interverranno: Duferco, Emisfera, Imerys, Lavanderia Milanese e Tecno Costruzioni. Ci si può iscrivere attraverso il link presente sul sito della scuola.