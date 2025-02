Un lupo investito ed ucciso a Druogno

Un lupo è stato investito alle prime luci dell'alba a Druogno. Sul posto per prelevare il corpo dell'animale una pattuglia della Polizia provinciale e i Carabinieri. La presenza del lupo è nota in tutta la valle da tempo.

Da qualche mese non si segnalavano avvistamenti, dopo quelli recenti nel centro del paese nella zona del campo da calcio e sulle piste della Baitina.