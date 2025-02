Tornano le giornate di raccolta del farmaco

Nel 2025 Banco Farmaceutico compie 25 anni e, da martedì 4 a lunedì 10 febbraio, si svolgerà la 25ª edizione delle giornate di raccolta del farmaco. In oltre 5.800 farmacie in Italia - di cui 23 nella provincia del Vco – i cittadini possono donare uno o più medicinali da banco per chi ne ha bisogno. I farmaci raccolti (nel 2024, 588.013 confezioni, pari a un valore di 5.182.368 euro) saranno consegnati a più di 2.000 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 463.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Servono soprattutto antinfluenzali e medicinali pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

Di seguito l’elenco completo delle farmacie aderenti nel Vco:

Antica Farmacia del Borgo – Domodossola, via Romita 18A;

Antica Farmacia di Suna – Verbania Suna, via Troubetzkoy 118;

Antica Farmacia Nitais – Verbania Intra, piazza Gramsci 13/A;

Farmacia Antica del lago – Cannobio, via Vittorio Veneto 5/A;

Farmacia Borroni – Verbania Intra, piazza Ranzoni 39;

Farmacia Calderara – Trontano, strada statale 337 11;

Farmacia Cammareri Bardelli – Gignese, piazza Colla 8;

Farmacia Cammareri Bardelli – Verbania Fondotoce, via 42 Martiri 107;

Farmacia Ciana – Ornavasso, via Alfredo Di Dio 33;

Farmacia Comunale – Domodossola, via Sant’Antonio 1;

Farmacia Comunale – Verbania, corso Cairoli 88;

Farmacia del Corso – Domodossola, corso Moneta 56;

Farmacia di Baceno – Baceno, piazza Aldo Moro 21;

Farmacia di Gravellona Toce – Gravellona Toce, corso Marconi 32/C1;

Farmacia di Vogogna – Vogogna, via nazionale Dresio 56;

Farmacia Fantone – Druogno, via Domodossola 35;

Farmacia Franzosi – Villadossola, via Domodossola 94;

Farmacia Gallenzi – Villadossola, via Bianchi Novello 8;

Farmacia Guerra – Pallanzeno, via Sempione 6;

Farmacia Nava – Verbania Intra, piazza Matteotti 25/B;

Farmacia Roi Olivieri – Baveno Feriolo, via 42 Martiri 13/A;

Farmacia Salusfarma – Santa Maria Maggiore, via Matteotti 98;

Farmacia Valle – Stresa, via Cavour 16.