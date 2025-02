Nuovo sciopero dei treni: a rischio trasporto regionale e suburbano

Dalle ore 3.00 di mercoledì 5 alle ore 2 .00 di giovedì 6 febbraio l’organizzazione sindacale Orsa ha indetto uno sciopero che, per l’intera giornata di mercoledì, avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Le corse potranno subire variazioni e cancellazioni.

Negli orari compresi tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00, circoleranno i treni indicati nella lista delle corse garantite, disponibile su trenord.it. Si invitano i passeggeri a consultare l’elenco, con particolare attenzione alle corse serali per il rientro. In particolare, la mattina viaggeranno i convogli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6.00 e arrivo alla destinazione finale entro le 9.00. Nella fascia pomeridiana, circoleranno quelli con partenza prevista dopo le 18.00 e con arrivo entro le 21.00; le corse in partenza dopo le 21.00 non saranno garantite.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa aeroporto e tra Stabio e Malpensa aeroporto.

Le informazioni sulla circolazione saranno disponibili sempre aggiornati sulle pagine di ogni linea della app e del sito Trenord.