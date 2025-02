"Sanità pubblica ed efficiente": il Pd organizza un presidio al Tecnoparco

“La regione Piemonte guidata dalla destra di Cirio ha abbandonato a sé stesso il nostro territorio sul tema della sanità, senza dare risposte alla sua profonda crisi”. Così il Partito Democratico del Vco annuncia un presidio, in programma per giovedì 6 febbraio alle 16.30 presso la sede della provincia al Tecnoparco. L’incontro, che è organizzato “in occasione della riunione dei sindaci e dell’elezione della nuova rappresentanza, serve anche per chiedere loro di unirsi alla battaglia per una sanità di qualità”.

“Sul territorio del Vco – si legge nella nota del Pd - tocchiamo con mano gli esiti di quanto già assistiamo a livello nazionale: la progressiva cancellazione del diritto alla salute, così come indicato dall' articolo 32 della Costituzione italiana. La sanità deve essere pubblica e deve garantire ad ogni individuo l’accesso ad ogni prestazione, come ci indica il citato articolo 32. Il servizio pubblico deve tornare ad essere veramente universale, garantendo visite diagnostiche, esami ed interventi a tutti i cittadini, anche a quelli del Vco, in tempi e modalità che non mettano a rischio la salute degli utenti e che non costringano nessuno ad indebitarsi per ricorrere ad accertamenti e cure o che li pongano nella condizione di dover rivolgersi alle strutture private”.

Proseguono dalla segreteria del partito: “Tutti i cittadini, quotidianamente, fanno esperienza di tempi non più tollerabili per accedere al servizio sanitario ed in molti casi ci si sente dire: non ci sono le agende, dipende dalle agende! O che alcuni esami si possono fare, ma a giugno/luglio 2026, fuori da qualsivoglia normalità! I tempi di attesa medi, nei casi in cui non vi è prescrizione di urgenza, sono al limite dell’assurdo e i recenti finanziamenti annunciati dal Governo e dalla Regione Piemonte non hanno migliorato la situazione, se non in limitati casi e con provvedimenti ed iniziative circoscritte nel tempo, per la maggior parte ricorrendo all’ormai noto meccanismo dei gettonisti”.

“La sanità deve essere organizzata più vicino ai cittadini, con tutti i servizi che si possono erogare al di fuori degli ospedali (a partire dalle Case di Comunità) e riservare all’ospedale solo i casi previsti, dall’emergenza-urgenza agli interventi: per questo – concludono dal Pd - l’idea di un ospedale unico nel Vco ad oggi è l’unica soluzione per una miglior gestione di queste tematiche, con personale e attrezzature all’altezza di un ospedale dei giorni nostri”.