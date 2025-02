Ancora pochi giorni per le iscrizioni per l'anno scolastico 2025/2026

Restano pochi giorni per iscrivere i propri figli alle scuole dell'infanzia e al primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026. Le iscrizioni devono essere infatti effettuate entro e non oltre il 10 febbraio (dopo la rideterminazione della finestra temporale stabilita dal ministero a inizio gennaio).

Le iscrizioni alle classi prime andranno effettuate dai genitori online, attraverso la piattaforma unica predisposta dal ministero dell'istruzione e del merito. Potranno essere effettuate le iscrizioni per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale e alle scuole paritarie che su base volontaria aderiscono alla modalità telematica. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di credenziali Spid, carta d’identità elettronica, Cns o eIDas.

L’unico caso in cui possono essere effettuate iscrizioni cartacee è quello delle scuole dell’infanzia, che dovranno essere consegnate direttamente presso la segreteria.