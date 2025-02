Gli alunni delle Bagnolini sperimentano la progettazione di videogiochi con Enaip

Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), Enaip Piemonte sviluppa percorsi formativi per le scuole, rivolti a studenti, docenti e personale scolastico. La prima fase sperimentale è stata avviata con l’istituto comprensivo Bagnolini di Villadossola, dove gli studenti delle classi quarta e quinta primaria hanno avuto l’opportunità di progettare videogiochi a tema. Tra questi, è stato realizzato “Il volo della farfalla”, un videogame incentrato sulla sostenibilità ambientale.

L’iniziativa rientra nell’ambito dell’investimento “Nuove competenze e nuovi linguaggi” del Pnrr, finalizzato all’integrazione di metodologie innovative nei programmi scolastici per potenziare le competenze Stem, digitali e linguistiche di studenti e insegnanti.

“Grazie a queste risorse – spiega Marianna Rampini, direttrice di Enaip Domodossola – e su richiesta dell’istituto comprensivo Bagnolini di Villadossola, abbiamo sviluppato tre percorsi formativi di 16 ore ciascuno per gli alunni delle classi quarta e quinta primaria. Attraverso questi corsi, i bambini hanno potuto sperimentare il processo di creazione di un videogioco, trasformandosi da semplici fruitori a veri e propri progettisti. L’attività è stata guidata da Danilo De Regibus, che ha collaborato con gli studenti nella scelta dei contenuti, e da Michele Scaciga di Creogame, con cui il gioco è stato realizzato in sole 16 ore. Comprendere i meccanismi alla base del movimento dei personaggi, l’importanza della narrazione visiva e la scrittura di una storia rappresentano un’esperienza stimolante per lo sviluppo delle capacità creative e cognitive degli studenti”.

Per quanto riguarda la formazione dei docenti e del personale scolastico, Enaip ha progettato 11 percorsi dedicati, che spaziano dall’aggiornamento informatico all’utilizzo di strumenti innovativi come Canva e Canva Edu per la creazione di lezioni interattive, l’integrazione della realtà virtuale con Oculus, l’utilizzo del microscopio elettronico, fino al videomaking come strumento didattico e al podcasting come mezzo per valorizzare l’espressione degli studenti.

Le scuole interessate a usufruire di questi fondi per attivare corsi rivolti a studenti e personale possono contattare le sedi Enaip presenti in tutto il Piemonte.