Anche le aziende del Vco alla fiera A&T dedicata alle nuove tecnologie

Si svolgerà tra il 12 e il 14 febbraio, a Torino presso Oval Lingotto Fiere, la 19esima edizione della fiera A&T, la principale esposizione in Italia dedicata a innovazioni tecnologiche, affidabilità e competenze 4.0. Unione Industriale Vco sta promuovendo la partecipazione a questo importante evento tra le sue aziende associate, che già in buon numero hanno aderito all’invito, anche grazie al pass gratuito che l’unione riserva loro. Ci sono ancora posti disponibili, è sufficiente richiedere il codice d’invito scrivendo un’e-mail a segreteria@uivco.vb.it o sbernini@uivco.vb.it.

Nata nel 2007 come fiera dedicata a prove e misure, nel corso degli anni la fiera ha ampliato il suo raggio d’azione e rapidamente è diventata un punto di riferimento per manager e imprenditori che mirano ad accrescere la competitività delle proprie aziende attraverso soluzioni digitali e manifatturiere all’avanguardia.

L’edizione 2025 conterà su oltre 400 espositori per un totale di 3.000 tecnologie esposte. Quest’anno vi sarà un focus su automazione e produzioni smart, soluzioni logistiche, misure e prove. Vi sarà inoltre una parte della fiera interamente dedicata all’additive manufacturing, grazie all’area esperienziale 3D Tech, nella quale i player del settore ed esperti presenteranno le nuove soluzioni tecnologiche. Grande rilevanza verrà data anche al tema sempre più attuale dell’intelligenza artificiale: uno spazio di 1.000 mq è riservato solamente alle applicazioni dell’Ai in campo industriale.