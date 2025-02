Tennis tavolo: campionati Regionali 2025, due bronzi per gli atleti ossolani

Grande soddisfazione per gli atleti ossolani ai Campionati Regionali 2025 di tennistavolo, disputati l’8 e 9 febbraio a Isola d’Asti. Due le medaglie di bronzo conquistate: una nella 4ª categoria femminile con Erica Antonietti, l’altra nella 6ª categoria maschile con Riccardo Giulini.

Antonietti ha offerto una prestazione di alto livello, contendendo ogni punto alla vincitrice Donetti e alla seconda classificata Giacosa. Ha ben figurato anche nella 3ª categoria, dove ha vinto una partita ma è stata eliminata per differenza set.

Giulini, nella 6ª categoria maschile, ha disputato una semifinale combattutissima, portando l’incontro fino al quinto set, senza però riuscire a chiudere a suo favore. Emiliano Paolo Poletti, invece, ha raggiunto i quarti di finale, chiudendo al quinto posto.

Derby combattuto in Serie D3

Venerdì 7 febbraio si è giocato il derby tra le due formazioni ossolane della Serie regionale D3. Un incontro equilibrato e avvincente, vinto dai Senior per 4-2 grazie ai due punti di Emanuela Enascut, e ai successi di Elena Barberis e Lorenzo Oppedisano. Per la squadra Junior, entrambi i punti sono stati conquistati da Ivan Tonietti, con ottime prestazioni di Lorenzo Zaretti e Alessio Lorini.

Un weekend positivo per il tennistavolo ossolano, con prestazioni convincenti e continui miglioramenti per tutti gli atleti in gara.