Negli ultimi anni, la terra di diatomee sta tornando di tendenza nel mondo della pulizia delle piscine, e il motivo potrebbe sorprenderti. Mentre i tradizionali robot piscina sono un must per la pulizia automatica del fondo e delle pareti, l'uso della terra di diatomee offre vantaggi unici quando si tratta di ottenere una piscina cristallina. In questo articolo, esploreremo perché la terra di diatomee sta facendo un ritorno nelle piscine e come può migliorare la tua esperienza di pulizia.

1. Che cos'è la terra di diatomee e come funziona nelle piscine?

La terra di diatomee è una polvere fine costituita dai resti fossili di diatomee, un tipo di alga microscopica. Quando viene aggiunta ai filtri della piscina, questa polvere agisce come un eccellente purificatore, rimuovendo impurità, alghe e particelle microscopiche che un tradizionale skimmer piscina o un robot piscina potrebbero non riuscire a catturare.

1.1 Come agisce la terra di diatomee nei filtri della piscina?

Quando la terra di diatomee viene distribuita nel sistema di filtraggio, crea una barriera che intrappola le particelle di sporco più piccole, migliorando la qualità dell'acqua. Sebbene i robot piscina come il Beatbot AquaSense 2 possano pulire efficacemente il fondo della piscina, l'uso della terra di diatomee aggiunge una purificazione extra che rende l'acqua più limpida.

2. Perché la terra di diatomee sta tornando nelle piscine?

L'uso della terra di diatomee sta tornando nelle piscine per diversi motivi legati alla sua capacità di migliorare l'efficacia del filtraggio. Sebbene l'uso dei robot piscina come il Beatbot iSkim Ultra sia una soluzione automatica di pulizia, la terra di diatomee offre vantaggi che vanno oltre la semplice rimozione di detriti più grandi.

2.1 I benefici della terra di diatomee

· Miglioramento della qualità dell'acqua: La terra di diatomee è in grado di rimuovere anche le particelle microscopiche che potrebbero sfuggire al filtraggio tradizionale.

· Rimozione delle alghe: Questo prodotto è estremamente efficace nel rimuovere le alghe che potrebbero svilupparsi nei punti più difficili da raggiungere.

· Filtraggio naturale: A differenza di altri materiali chimici, la terra di diatomee è una soluzione naturale che non compromette la qualità dell'acqua.

3. Combinare la terra di diatomee con un robot piscina

Sebbene i robot piscina come il Beatbot AquaSense 2 Pro siano eccellenti per rimuovere sporco visibile, l'aggiunta della terra di diatomee al sistema di filtraggio ottimizza ulteriormente la pulizia dell'acqua. L'uso combinato di un robot per piscina e la terra di diatomee ti offre il meglio di entrambi i mondi: una pulizia automatica e un'acqua cristallina.

3.1 Come ottimizzare la pulizia della piscina

· Usa la terra di diatomee nel filtro: Aggiungi la polvere nel sistema di filtraggio per rimuovere le impurità microscopiche.

· Fai partire il robot piscina: Una volta che la terra di diatomee è stata distribuita, lascia che il robot per pulire piscina come il Beatbot AquaSense raccolga il grosso dello sporco.

· Controlla regolarmente il filtro: Verifica che il filtro non sia intasato dalla terra di diatomee per garantire un'efficienza ottimale.

4. Quando dovresti usare la terra di diatomee nella tua piscina?

La terra di diatomee è particolarmente utile nelle situazioni in cui la piscina ha acqua torbida o quando le alghe sono difficili da rimuovere con il solo uso di un skimmer piscina o di un robot piscina. Inoltre, se desideri mantenere l'acqua cristallina per periodi prolungati, l'uso regolare della terra di diatomee può fare una grande differenza.

4.1 Situazioni ideali per l'uso della terra di diatomee

· Acqua torbida o di bassa qualità: Quando l'acqua non sembra limpida, la terra di diatomee può aiutare a migliorarla.

· Presenza di alghe: Le alghe, che possono accumularsi facilmente nelle piscine, vengono efficacemente rimosse con l'aiuto della terra di diatomee.

5. Conclusione: È il momento di usare la terra di diatomee nella tua piscina?

La terra di diatomee sta tornando nelle piscine grazie alla sua capacità unica di purificare l'acqua e di lavorare in sinergia con il robot piscina per una pulizia più profonda. Sebbene i robot piscina come il Beatbot AquaSense 2 Pro e il Beatbot iSkim Ultra siano già molto efficaci, l'aggiunta della terra di diatomee può ulteriormente migliorare la qualità dell'acqua. Se desideri una piscina impeccabile, non sottovalutare i vantaggi di questa soluzione naturale.