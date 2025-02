Il nuovo skate park già preso di mira dai vandali: l'amministrazione promette videosorveglianza

Lo skate park di Domodossola, di prossima apertura, sarà dotato di un impianto di videosorveglianza utile per la prevenzione degli atti vandalici. A novembre del 2024 sono stati conclusi i lavori dello skate park, realizzato dal comune e costato 639mila euro. La struttura ancora non è stata inaugurata e già a gennaio è stata presa di mira dai vandali.

A riferire l'atto increscioso è stato l'assessore ai lavori pubblici Franco Falciola, rispondendo all'interrogazione del consigliere di Fratelli d'Italia Angelo Tandurella. “Ignoti si sono introdotti nella struttura - ha detto l'assessore - danneggiando la recinzione. Le riparazioni sono state effettuate gratuitamente dalla società che ha realizzato l’opera in collaborazione con un operaio comunale”.

“Vorremmo sapere con quali modalità e condizioni si intende aprire l’area al pubblico”, ha chiesto Tandurella, ricordando che si tratta di un progetto nato nel 2021 su sollecitazione dei giovani. Il consigliere di minoranza, a quei tempi, faceva parte della giunta domese. “Con la primavera – ha proseguito Tandurella - ci sarà più voglia di fare questo sport”. Il consigliere di minoranza ha sollecitato l’amministrazione ad attivarsi anche presso associazioni o la società che gestisce i vicini impianti sportivi, affinché lo skate park possa essere presto messo a disposizione dei fruitori.

Falciola ha spiegato che il comune sta predisponendo il regolamento per il funzionamento dello skate park e intende estendere alla zona la videosorveglianza.