Ciclismo, Soldarini quarto al Trofeo Bikers Avanger

Quarto posto per Lorenzo Soldarini e 13° per Sergio Globo al IV Trofeo Bikers Avanger, svoltosi domenica ad Almenno San Bartolomeo, in provincia di Bergamo. Questi i piazzamenti dei due portacolori del Pedale Ossolano nella gara per esordienti vinta da Riccardo Longo (Team Serio).

Il maltempo ha condizionato invece la prova delle allieve del Pedale Ossolano impegnate nella III Coppa Giudicarie Centrali a Tre Ville (Trento), valida per il Campionato trentino – Anna Longo Borghini è giunta 15° e Layla Dresco ha dovuto arrendersi all’ultimo giro.