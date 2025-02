Finanziati i 52 progetti delle 'valli dell'idrogeno': c'è anche quello della Films di Anzola

C’è anche il progetto che la Films di Anzola d’Ossola realizzerà a Premosello Chiovenda tra i 52 che fanno parte dell’ importante della strategia europea di sviluppo della filiera dell’idrogeno per la creazione delle ‘valli dell’idrogeno’ in Italia.

Lo rimarca il sito i ‘’Quifinanza’’ che scrive ‘’che i problemi sono moltissimi, e i progetti approvati sono già in evidente ritardo, soprattutto se si considera che le Hydrogen Valley dovrebbero essere pronte per la fine del 2026’’.

‘’Quifinanza’’ i luoghi dove nasceranno i 52 i progetti già finanziati per le Hydrogen Valley, spiegando che ell’investimento totale del Piano di resilienza per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno nel nostro Paese è ‘’di 3,64 miliardi. 500 milioni sono destinati alle 52 valli dell’idrogeno, cui si aggiungono 90 milioni del RePower EU’’, per una cifra complessiva di qualcosa come 600 milioni di euro.

Al Sud, come detto, ai 28 progetti assegnati vanno 225 milioni di euro. Al Nord, sono stati invece finanziati 17 progetti, cui andranno 162,5 milioni, mentre nel Centro nasceranno 7 Hydrogen Valley con un investimento pari a 62,5 milioni.

Come chiarito da H2IT, l’associazione italiana dell’idrogeno, gli investimenti più importanti sono concentrati in tre regioni del Sud, a cui vanno 40 milioni ognuna: Campania (6 progetti), Puglia (5) e Sicilia (4). Seguono Lombardia (4 progetti finanziati, per un totale 33,5 milioni) e Trentino-Alto Adige (4 progetti, per 28 milioni).

In Piemonte oltre a Premosello Chiovenda cita Rf-Idra, Rf-40 di Gattinara (VC) e Sarpom (No).