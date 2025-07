Aree Protette, Italia Nostra Vco: ''L'ex presidente era troppo condiscendente al progetto Avvicinare le montagne''

Il benvenuto a Zaccheo, qualche frecciata all’ex presidente Riboni.

La sezione di Italia Nostra Vco interviene sulla nomina del nuovo presidente delle Aree protette dell’Ossola - carica affidata dalla Regione nonostante il dissenso di alcuni sindaci del territorio che non si sono sentiti coinvolti – a Pierleonardo Zaccheo, ex sindaco di Trontano, ex presidente della Val Grande e della Comunità montana Valle Ossola.

Italia Nostra manda a Zaccheo ‘’ i saluti e l'augurio di una saggia gestione dell'Ente che gli è stato affidato’’ aggiungendo però la necessità di ‘’limare e smussare molte delle tensioni che con la presidenza precedente erano nate con le Associazioni ambientaliste che non avevano condiviso la posizione giudicata troppo condiscendente che quella presidenza aveva tenuto rispetto al progetto "Avvicinare le Montagne". Nel nuovo Consiglio di amministrazione, in conformità alle indicazioni che le Associazioni avevano congiuntamente dato, entra anche il nostro presidente di sezione Filippo Pirazzi che già riveste la carica di consigliere del Parco Nazionale Val Grande, premiando così il suo impegno riversato in anni di militanza ambientale e accrescendo la presenza di Italia Nostra all'interno degli Enti della Provincia che operano per la tutela dell'ambiente’’.