Marco Saraceno eletto presidente di Anta Vco

Marco Saraceno è stato nominato coordinatore capo della sezione Vco di Anta, associazione nazionale per la tutela dell’ambiente.

Anta è un’organizzazione apolitica e no profit che promuove il decoro urbano, la tutela ambientale e il valore della solidarietà attraverso un modello partecipativo e innovativo. “Il mio impegno con Anta nasce dalla convinzione che non ci sia nulla di più gratificante e costruttivo che contribuire al bene comune - dichiara Marco Saraceno - Abbiamo già creato un gruppo di lavoro motivato e avviato progetti concreti per scuole, anziani e persone in difficoltà, ma vogliamo crescere ancora. Il nostro obiettivo è ispirare nuovi volontari a unirsi a noi e credere nella forza del cambiamento”.

Grazie all’impegno della sezione territoriale, Anta Vco ha recentemente ottenuto l’approvazione da parte dell’associazione nazionale per un progetto dedicato al decoro, al riciclo e alla gestione responsabile dei rifiuti. Il progetto, rivolto alle scuole, rappresenta il primo passo verso un programma educativo più ampio, finalizzato a sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della sostenibilità ambientale. A livello locale, Anta Vco si è resa disponibile a collaborare con tutte le amministrazioni interessate. Tra le iniziative già programmate figurano le giornate ecologiche, le prime delle quali si terranno con il patrocinio del comune di Cambiasca il 23 marzo e il 27 aprile 2025.

Oltre a queste attività, Anta Vco si occupa del controllo e monitoraggio del territorio, segnalando situazioni critiche e intervenendo per la tutela ambientale. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i cittadini e creare una rete di volontari per migliorare la qualità della vita nel territorio.

L’associazione organizza inoltre corsi dedicati alla sicurezza, alla tutela ambientale e alla protezione delle persone, con l’obiettivo di formare volontari sempre più preparati e consapevoli. Con il contributo di tutti, Anta punta a costruire un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.