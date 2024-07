Domo, approvato il documento unico di programmazione '25-'27

Con i voti della maggioranza è stato approvato ieri il Documento Unico di Programmazione 2025-2027. Iquattro consiglieri di minoranza Ettore Ventrella e Claudio Miceli del Pd, Angelo Tandurella di Fratelli d'Italia e Maria Elena Gandolfi della Lega si sono astenuti.

La consigliera della Lega Maria Elena Gandolfi è intervenuta chiedendo come mai tra le opere non figurasse il parcheggio “Area ex-macello” e ha sottolineato: “Per il restauro del Teatro Galletti il comune spenderà un milione di euro all'anno di fondi dei frontalieri i quali non sanno dove parcheggiare”.

L'assessore al bilancio Gabriella Giacomello ha spiegato che la gara deve essere perfezionata, a dicembre sarà inserito il nuovo dato.

La consigliera della Lega sempre sul documento Unico ha espresso perplessità sulla riqualificazione dei servizi cimiteriali sulle spese alle voci “Incarichi professionali per progettazione studio fattibilità riqualificazione cimiteri” e “Incarichi professionali per progettazione servizi cimiteriali altri”. “E’ dal 2018 – ha detto - che sistematicamente date incarichi per la progettazione del cimitero, tutti gli anni paghiamo uno studio esterno di fattibilità, per poi, peraltro, non eseguire”.

A questo proposito l'assessore Giacomello ha invitato la consigliera a presentare un'interrogazione all'assessore ai Lavori Pubblici. Infine sempre sul documento la consigliera della Lega ha lamentato la riduzione dei costi dell'Expo Italo-Svizzera per 50.000 euro. L'assessore ha spiegato che l'amministrazione si augura che l'expo venga coperta con altri fondi. Sempre durante il consiglio è stata votata, con 10 voti della maggioranza e l'astensione della minoranza, una variazione di bilancio con la quale si prevede per la parte investimenti l'applicazione di 65.000 euro di avanzo di amministrazione: 30 000 euro per la copertura della maggior spesa relativa alla revisione dei prezzi del progetto di riqualificazione del teatro Galletti, 20.000 euro per l'acquisto di segnaletica orizzontale e 15.000 euro per portabici e arredo urbano al campetto di Calice.

Maggiori entrate da permessi di costruire per 61.000 euro andranno a copertura delle spese di manutenzione straordinaria delle strade, 50,000 euro di maggiori entrate derivanti da contributi regionali per interventi a seguito eventi alluvionali andranno a copertura di spese per il servizio viabilità , avendo il comune già provveduto ad eseguire gli interventi con fondi di bilancio. Nella parte corrente la voce più importante della variazione prevede maggiori entrate da proventi tari per 341.776 euro e maggiori spese per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 269.096 .000.