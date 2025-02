Cheggio, una stagione persa per ritardi e intoppi burocratici

Una stagione persa. È questo il bilancio dell’attività degli impianti sciistici di Cheggio, che sono rimasti fermi per tutto l’inverno a causa di intoppi burocratici. A spiegarlo è Franco Borsotti, sindaco di Antrona, che si dice esasperato per i continui rinvii riguardanti l’affidamento degli impianti ad una nuova società, Vigezzo&Friends, a cui è andato l’appalto per la gestione dopo la scadenza – avvenuta a novembre 2024 – della convenzione con il precedente gestore, Andolla Ski.

“Da ottobre abbiamo affidato l’appalto alla nuova società – spiega il primo cittadino – ma continuiamo a ricevere richieste di rettifiche da parte dell’Unione Montana e degli uffici competenti di Torino. Una situazione esasperante, perché da parte nostra tutti i documenti sono a posto, ma dobbiamo sottostare ad un’assurda burocrazia”.

Proprio a causa di questi ritardi, la stazione sciistica di Cheggio è rimasta chiusa per l’inverno: “Abbiamo perso l’intera stagione – le parole di Borsotti -. Non capiscono che qui ci sono attività che hanno bisogno di lavorare. Purtroppo, se ne riparlerà il prossimo inverno, perché con l’arrivo del primo sole la neve se ne sta andando”.