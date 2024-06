Alberto Preioni nominato sottosegretario alla presidenza del Piemonte: "Darò il massimo"

“Voglio ringraziare il presidente Cirio cui sono legato da amicizia e stima per la fiducia che mi ha accordato nominandomi sottosegretario alla presidenza, un ruolo di primo piano nella nuova compagine di governo che, dopo il risultato delle urne, si appresta ora a proseguire il cammino iniziato cinque anni or sono alla guida del Piemonte”. Così l’ossolano Alberto Preioni, nominato da Alberto Cirio sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte.

“E voglio ringraziare il segretario regionale Riccardo Molinari, che oggi ci porta questo risultato, per quanto ha fatto e sta facendo per il nostro movimento, e i colleghi alleati del centro destra. Intendo sin d’ora custodire questo importante risultato elettorale e la fiducia che mi hanno dato i cittadini del collegio del Vco. Se sono arrivato sin qui – rimarca Preioni – è grazie alle 2.200 preferenze raccolte, un buon risultato che è testimonianza concreta della mole di traguardi raggiunti – cito solo la legge sui canoni idrici – nel quinquennio 2019-2024. Da domani si comincia a lavorare: fare il sottosegretario alla presidenza della giunta è un lavoro molto impegnativo, ma darò il massimo”.

Preioni è stato scelto da Cirio come sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, una figura nuova per il Piemonte, ma esistente da tempo in altre regioni. Coadiuverà il governatore nello svolgimento delle sue funzioni, anche con delega per determinate materie e nello specifico la Regio Insubrica, i rapporti transfrontalieri, i frontalieri, dunque quelle legate al nostro speciale territorio di montagna. “Un compito che svolgerò con dedizione e spirito di sacrificio e di squadra – sottolinea – consapevole di poter essere parte importante nel processo di cambiamento che il Piemonte e soprattutto le sue aree decentrate come il Vco, stanno attraversando grazie al lavoro del centro destra e della Lega e che in virtù del traguardo storico appena conquistato, quello dell’autonomia differenziata, potremo implementare. Da oggi mi metto, dunque, a disposizione di Cirio e della giunta regionale – conclude Preioni – pronto a rimboccarmi le maniche e ad ascoltare le istanze provenienti dai territori, come nello spirito e nel dna Lega”.

Fa eco il segretario provinciale Lega Vco Enrico Montani: “Il sottosegretariato ottenuto dall’amico Preioni arriva al culmine di uno splendido percorso politico, il frutto che raccogliamo per quanto fatto da capogruppo nei primi cinque anni di governo Cirio, e arriva grazie all’immensa mole di lavoro, che spesso rimane all’ombra, dei tantissimi militanti del Verbano Cusio Ossola che hanno contribuito, a costo di sacrifici personali e familiari, al buon risultato elettorale alle regionali. Il più grande grazie va soprattutto a loro, alla comunità militante della Lega del Vco, per il cuore che ha messo in questa avventura”.