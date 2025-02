La logistica in sanità al centro di un nuovo evento della Regione Piemonte

“Logistica innovativa – Nuova frontiera per la sanità del futuro” è il titolo del nuovo hackathon che l’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, in collaborazione con Azienda Zero, lancerà giovedì 27 febbraio nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte.

«Come già avvenuto per il nuovo Cup regionale – ha spiegato l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi -, la maratona creativa punta a esplorare le best practice nazionali e internazionali su alcuni temi centrali per la sanità pubblica piemontese. Per questo appuntamento ci concentreremo sull'ottimizzazione e l'innovazione della logistica sanitaria nella Regione Piemonte, un’azione che potrà portare da un lato il miglioramento dell’intero sistema di movimentazione dei farmaci, e non solo, e dall’altro una razionalizzazione importante dei costi, il tutto per migliorare le prestazioni ai pazienti e ai cittadini piemontesi».

Nello specifico si punterà a coinvolgere diversi team su quattro stream di lavoro per generare delle proposte innovative e implementabili all’interno del sistema sanitario piemontese:

Logistica esterna (ottimizzazione e integrazione di flussi di trasporto e tratte dell’ecosistema ospedaliero e territoriale)

Logistica interna (miglioramento della tracciabilità, riduzione degli errori, ottimizzazione dei flussi interni e relative tempistiche)

Servizi al cittadino (semplificazione e riduzione delle diseguaglianze per l’accesso a farmaci e dispositivi medici, miglioramento della comunicazione sulle terapie.)

Servizi ai medici di medicina generale (MMG) e ai pediatri il libera scelta (PLS) (ottimizzazione della gestione di prescrizioni e integrazione di dati clinici e logistici con il sistema sanitario regionale)

«La premiazione delle idee vincitrici dell’hackathon – ha spiegato il direttore generale di Azienda Zero, Adriano Leli – avverrà il 24 marzo, dopo che la giuria avrà individuato le tre finaliste per ogni categoria. A quel punto si potranno avviare le procedure per dotare la Regione Piemonte, e più in particolare la sanità piemontese, di un nuovo e innovativo modello di logistica».

Il programma della giornata di giovedì 27 prevede la registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 14,30 per poi proseguire, dopo il saluto dell’assessore Riboldi alle 15,00, con gli interventi di Carlo Rafaele, Professore del Politecnico di Torino (“I trend della logistica sanitaria a livello nazionale”), Adriano Leli (“La logistica sanitaria nella Regione Piemonte: contesto di riferimento ed esempi virtuosi”) e Marco Perrone, Partner di Deloitte Officine Innovazione (“L’Open Innovation a servizio della Sanità pubblica: strategia e approccio innovativo dell’Hackathon”).

Le aziende che fossero interessate a partecipare potranno registrarsi al link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-logistica-innovativa-nuova-frontiera-per-la-sanita-del-futuro-1255725040399