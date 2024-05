Tanta emozione al Cinema Corso per la proiezione del docufilm "L'Eco delle Campane" FOTO

Il Cinema Corso sold out mercoledì sera per la prima visione del docufilm L'Eco delle Campane, l'opera diretta da Davide Casarotti che racconta Montescheno e la sua comunità attraverso la storia e il significato della Val Brevettola Skyrace, evento sportivo nato nel 2016 in memoria di Davide e Manuel, due ragazzi del paese morti tragicamente Sulle alpi svizzere.



"Un sold out così non lo vedevamo dai tempi di Tolo Tolo", confidava Franco Antonioli il gestore del Cinema Corso agli organizzatori della serata, e l'emozione era doppia: per il ricordo dei due ragazzi cui è dedicato il lavoro, e per l'addio ormai imminente alla storica sala cinematografica che presto chiuderà i battenti.



Una serata dunque, quella di mercoledì, che ha emozionato tanto: "Volevamo un prodotto che raccontasse una storia così difficile da comunicare al di fuori del nostro contesto - spiega Lorenzo Pavesi dell'Asd Val Brevettola - e con il lavoro di tutti, dal regista alla troupe alle persone coinvolte, crediamo di esserci riusciti".



“Il documentario è stato frutto di un lavoro intenso, di grande sacrificio - ha spiegato il regista, Davide Casarotti - Abbiamo voluto raccontare una storia che per noi rappresenta un enorme esempio di rielaborazione e di ripartenza. Quando abbiamo deciso di fare un documentario? Quando abbiamo visto qual era la qualità e l’eterogeneità del gruppo che si era creato: sarebbe stato uno spreco limitarsi a riprendere la gara. Volevamo qualcosa in più. Le seicento persone di stasera? Questo è il nostro primo grande progetto, e presentarlo di fronte a un pubblico così è qualcosa di incredibile”.



Per chi si fosse perso la serata è già stata però programmata una nuova proiezione: il 30 maggio sempre al Cinema Corso ci sarà di nuovo l'opportunità di condividere sentimenti ed emozioni, sentirsi ancora più parte di una comunità ma soprattutto di un progetto, la Val Brevettola Skyrace, che va al di là del gesto sportivo.



E sempre mercoledì, in occasione della serata, sono stati anticipati i prossimi appuntamenti dell'Asd: il 2 giugno si apriranno ufficialmente le iscrizioni per la gara che si svolgerà il prossimo 28 luglio, mentre il 28 giugno a Domobianca si svolgerà un evento con ospite d'eccezione l'alpinista Fracois Cazzanelli.

VIDEO