Torna il Triathlon internazionale di Mergozzo-Vco

Il 19 maggio ci sarà la 29° edizione del Triathlon Internazionale di Mergozzo-Vco, un evento che celebra lo spirito della competizione sportiva e la bellezza naturale della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

La gara avrà inizio alle ore 10:00, con la partenza da piazza Cavour di Mergozzo.

Le tre fasi del triathlon si svilupperanno su percorsi multilap, garantendo un coinvolgimento totale degli spettatori e una sfida impegnativa per i partecipanti. Il nuoto, lungo 1.9 km, prevede un doppio giro con uscita all'australiana, mentre il ciclismo, esteso per 90 km, si articola in due percorsi filanti. La corsa, infine, si snoderà su un tracciato di 21 km, chiuso al traffico e affacciato sul suggestivo lungolago di Mergozzo.

La gara offre la possibilità di partecipare sia individualmente che in staffetta e include anche una sezione dedicata al paratriathlon, grazie alla collaborazione con la Fondazione Comunitaria del VCO e il Comune di Mergozzo.

Per garantire la sicurezza degli atleti, alcune strade saranno temporaneamente chiuse al traffico durante la competizione. Il Ponte della Masona, nel Comune di Vogogna, sarà chiuso dalle ore 10:00 alle ore 14:00, così come l'uscita della SS33 per Mergozzo, in entrambe le direzioni, dalle ore 10:00 alle ore 13:30. Si raccomanda inoltre attenzione nel tratto stradale da Mergozzo a Beura Cardezza, nella medesima fascia oraria.

Il 21 luglio si terrà la traversata del lago di Mergozzo, con due distanze disponibili (2.3 km e 5.6 km), seguita il giorno successivo dal classico giro podistico del lago di Mergozzo.