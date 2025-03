"Pieni di grazia", la presentazione del libro a Casa Don Gianni

Un racconto intenso e toccante, che attraversa tre decenni di trasformazioni sociali, sogni infranti e lotte per la sopravvivenza. Venerdì 7 marzo alle 21, a Casa don Gianni di Domodossola, verrà presentato il libro Pieni di grazia, alla presenza dell’autore Ettore Puglisi, che dialogherà con lo psicologo Mauro Croce.

Il volume ripercorre l’esperienza di un giovane di provincia che vive con entusiasmo gli anni Settanta, il fermento del movimento studentesco e la vitalità dei circoli giovanili. Poi la disillusione, la società che cambia e spazza via quegli spazi di aggregazione, lasciando molti ragazzi senza riferimenti e vulnerabili all’eroina. Fino all’incubo dell’Aids e alla lotta per restare umano, per non perdere se stessi in un mondo che sembra sgretolarsi.

Ettore Puglisi, oggi insegnante di musica nel carcere di Verbania ed educatore in comunità, porta nel libro la sua esperienza diretta e quella di un’intera generazione. L’incontro si inserisce nel ciclo Bisogni o desideri? e l’ingresso sarà libero.